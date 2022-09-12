Губернатор Курской области сообщил о новых обстрелах Теткино

Это не первый раз, когда поселок Теткино подвергается обстрелу: в прошлый раз это произошло 6 сентября. Тогда было зафиксировано не менее 21 прилета, в результате произошедшего никто не пострадал. Были повреждены окна, крыши и заборы в нескольких домах. Район также был обесточен — оборвались провода на опорах линий электропередачи.