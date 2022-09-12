Губернатор Курской области сообщил о новых обстрелах Теткино
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах приграничного поселка Теткино вооруженными силами Украины (ВСУ), в результате чего населенный пункт был обесточен. Такое сообщение появилось в его Telegram-канале.
«Сегодня утром ВСУ снова обстреляли поселок Теткино. Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль», — сказано в сообщении.
Старовойт уточнил, что в результате обстрела газопровод поврежден, сейчас идут работы по восстановлению электроснабжения. Также службы оценят ущерб.
Это не первый раз, когда поселок Теткино подвергается обстрелу: в прошлый раз это произошло 6 сентября. Тогда было зафиксировано не менее 21 прилета, в результате произошедшего никто не пострадал. Были повреждены окна, крыши и заборы в нескольких домах. Район также был обесточен — оборвались провода на опорах линий электропередачи.
Сейчас в Курской области действует «желтый» уровень террористической угрозы, власти региона ввели его 11 апреля, с тех пор неоднократно продлевали. В последний раз — до 22 сентября.
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