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Песков опроверг данные о проекте соглашения с Украиной по невступлению в НАТО

Ведомости

Информация о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, но договоренность была отвергнута, совершенно неверная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», - отметил представитель Кремля (цитата по Reuters).

Агентство Reuters ранее сегодня со ссылкой на свои источники выступило с утверждением, что Козак «заключил предварительное соглашение» с украинскими властями в начале спецоперации, «которая удовлетворила бы требование России о том, чтобы Украина не вступала в НАТО». Однако президент России Владимир Путин, как говорится в публикации, якобы отверг предлагаемое соглашение.

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«Козак имел хорошие возможности для переговоров о мирном соглашении, поскольку с 2020 г. Путин поручил ему вести переговоры с украинскими коллегами о Донбассе на востоке Украины», — отмечало агентство.

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте президент подчеркивал, что решение о проведении спецоперации связано с «реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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