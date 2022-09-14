Песков опроверг данные о проекте соглашения с Украиной по невступлению в НАТО

Агентство Reuters ранее сегодня со ссылкой на свои источники выступило с утверждением, что Козак «заключил предварительное соглашение» с украинскими властями в начале спецоперации, «которая удовлетворила бы требование России о том, чтобы Украина не вступала в НАТО». Однако президент России Владимир Путин, как говорится в публикации, якобы отверг предлагаемое соглашение.