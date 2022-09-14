Песков опроверг данные о проекте соглашения с Украиной по невступлению в НАТО
Информация о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, но договоренность была отвергнута, совершенно неверная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация», - отметил представитель Кремля (цитата по Reuters).
Агентство Reuters ранее сегодня со ссылкой на свои источники выступило с утверждением, что Козак «заключил предварительное соглашение» с украинскими властями в начале спецоперации, «которая удовлетворила бы требование России о том, чтобы Украина не вступала в НАТО». Однако президент России Владимир Путин, как говорится в публикации, якобы отверг предлагаемое соглашение.
«Козак имел хорошие возможности для переговоров о мирном соглашении, поскольку с 2020 г. Путин поручил ему вести переговоры с украинскими коллегами о Донбассе на востоке Украины», — отмечало агентство.
24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте президент подчеркивал, что решение о проведении спецоперации связано с «реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.
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