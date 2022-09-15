Посольство США заявило, что «граждане России не являются врагами»

Чтобы подать на визу, нужно добраться до ближайшего посольства, где ведется запись, сообщили в американской дипмиссии. По дополнительным вопросам стоит обращаться в МИД Польши, ее ближайшее посольство или консульство. Палмер подчеркнула, что «граждане России не являются нашими врагами», поскольку США не возлагают ответственность за действия правительства на всех россиян.