Посольство США заявило, что «граждане России не являются врагами»
Граждане России по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, а заявления на неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульствах США в мире, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на американское посольство в Москве.
Несмотря на то что Польша решила не принимать от россиян заявления на оформление шенгенских туристических виз, нет никаких изменений в выдаче иммиграционных виз для граждан России, заявила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер.
Чтобы подать на визу, нужно добраться до ближайшего посольства, где ведется запись, сообщили в американской дипмиссии. По дополнительным вопросам стоит обращаться в МИД Польши, ее ближайшее посольство или консульство. Палмер подчеркнула, что «граждане России не являются нашими врагами», поскольку США не возлагают ответственность за действия правительства на всех россиян.
В апреле 2021 года из Вашингтона было выслано 10 российских дипломатов. В качестве ответной меры «на враждебные действия американской стороны» Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата и включила США в список недружественных стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат и она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме, поэтому россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы США в России.
С 12 сентября было остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Решение приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. АТОР заявил, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на выдачу виз. Москва неоднократно подчеркивала, что вводить ответные визовые ограничения не планируется.
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