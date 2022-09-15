Politico: сенаторы США подготовили законопроект о признании РФ «спонсором терроризма»

В госдепартаменте считают, что внесение России в этот список приведет к проблемам в американской и мировой экономике. В сравнении с четырьмя государствами, которые США признали «спонсорами терроризма», Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, считают в ведомстве. В частности, под угрозу может попасть «продуктовая сделка», которая позволяет судам с зерном выходить из заблокированных черноморских портов. Помимо этого, в администрации президента США опасаются, что признание России «спонсором терроризма» приведет к осложнению процесса возвращения Пола Уилана и Бритни Грайнер, которые сейчас находятся в России.