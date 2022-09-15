Politico: сенаторы США подготовили законопроект о признании РФ «спонсором терроризма»
Сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) представили законопроект о признании России «страной — спонсором терроризма» в обход госдепартамента, передает Politico. Сейчас в этом списке числятся Куба, Сирия, Иран и КНДР.
«Мы прекрасно понимаем, что администрация придерживается иного мнения по этому вопросу. Со всем уважением, я не согласен», — сказал Блюменталь.
Как правило, именно госдепартамент США вносит страны в список «спонсоров терроризма», однако он выступил против такого шага в отношении России. По мнению представителя ведомства Неда Прайса, это может привести к нежелательным последствиям. Аналогичной позиции придерживается и Белый дом.
В госдепартаменте считают, что внесение России в этот список приведет к проблемам в американской и мировой экономике. В сравнении с четырьмя государствами, которые США признали «спонсорами терроризма», Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, считают в ведомстве. В частности, под угрозу может попасть «продуктовая сделка», которая позволяет судам с зерном выходить из заблокированных черноморских портов. Помимо этого, в администрации президента США опасаются, что признание России «спонсором терроризма» приведет к осложнению процесса возвращения Пола Уилана и Бритни Грайнер, которые сейчас находятся в России.
Россия предупредила США, что признание ее «спонсором терроризма» приведет к разрыву дипломатических отношений с США, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, такой шаг станет «точкой невозврата» в отношениях Москвы и Вашингтона.
11 августа сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма. Как заявил председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс, Россия неоднократно прямо или косвенно поддерживала террористические режимы, в частности поставляла оружия властям Сирии.
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