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Politico: сенаторы США подготовили законопроект о признании РФ «спонсором терроризма»

Ведомости

Сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) представили законопроект о признании России «страной — спонсором терроризма» в обход госдепартамента, передает Politico. Сейчас в этом списке числятся Куба, Сирия, Иран и КНДР.

«Мы прекрасно понимаем, что администрация придерживается иного мнения по этому вопросу. Со всем уважением, я не согласен», — сказал Блюменталь.

В июле сенат США принял резолюцию, в которой призвал госдеп включить Россию в список стран – спонсоров терроризма. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ранее говорила госсекретарю Энтони Блинкену, что если он не признает Россию «спонсором терроризма», то это сделает конгресс.

Как правило, именно госдепартамент США вносит страны в список «спонсоров терроризма», однако он выступил против такого шага в отношении России. По мнению представителя ведомства Неда Прайса, это может привести к нежелательным последствиям. Аналогичной позиции придерживается и Белый дом.

В госдепартаменте считают, что внесение России в этот список приведет к проблемам в американской и мировой экономике. В сравнении с четырьмя государствами, которые США признали «спонсорами терроризма», Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, считают в ведомстве. В частности, под угрозу может попасть «продуктовая сделка», которая позволяет судам с зерном выходить из заблокированных черноморских портов. Помимо этого, в администрации президента США опасаются, что признание России «спонсором терроризма» приведет к осложнению процесса возвращения Пола Уилана и Бритни Грайнер, которые сейчас находятся в России.

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Россия предупредила США, что признание ее «спонсором терроризма» приведет к разрыву дипломатических отношений с США, предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, такой шаг станет «точкой невозврата» в отношениях Москвы и Вашингтона.

11 августа сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма. Как заявил председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс, Россия неоднократно прямо или косвенно поддерживала террористические режимы, в частности поставляла оружия властям Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных