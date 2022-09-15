Глава Кривого Рога сообщил об ударе ракеты по промышленному предприятию

Накануне, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по гидротехническим сооружениям города был нанесен ракетный удар. По информации председателя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, «по объектам критической и транспортной структуры» ударили семь ракет, несколько районов населенного пункта остались без воды. Позже Вилкул сообщил, что подача воды восстановлена.