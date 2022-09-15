Глава Кривого Рога сообщил об ударе ракеты по промышленному предприятию
По промышленному предприятию в Кривом Роге в Днепропетровской области ударила крылатая ракета, об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что обстоятельства произошедшего уточняются. Предварительно, никто не пострадал, но разрушения Вилкул назвал «серьезными».
Накануне, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по гидротехническим сооружениям города был нанесен ракетный удар. По информации председателя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, «по объектам критической и транспортной структуры» ударили семь ракет, несколько районов населенного пункта остались без воды. Позже Вилкул сообщил, что подача воды восстановлена.
По данным Минобороны России, Вооруженные силу Украины (ВСУ) в конце августа пытались наступать по николаево-криворожскому направлению, однако их попытки закрепиться на этом направлении оказались безуспешными.
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