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Глава Кривого Рога сообщил об ударе ракеты по промышленному предприятию

Ведомости

По промышленному предприятию в Кривом Роге в Днепропетровской области ударила крылатая ракета, об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. 

Он уточнил, что обстоятельства произошедшего уточняются. Предварительно, никто не пострадал, но разрушения Вилкул назвал «серьезными». 

Накануне, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по гидротехническим сооружениям города был нанесен ракетный удар. По информации председателя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, «по объектам критической и транспортной структуры» ударили семь ракет, несколько районов населенного пункта остались без воды. Позже Вилкул сообщил, что подача воды восстановлена. 

По данным Минобороны России, Вооруженные силу Украины (ВСУ) в конце августа пытались наступать по николаево-криворожскому направлению, однако их попытки закрепиться на этом направлении оказались безуспешными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных