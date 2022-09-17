Тайвань не продлил безвизовый режим для граждан России
Тайвань исключил Россию из программы безвизового въезда, которую власти ввели в 2018 г. на экспериментальной основе. С началом пандемии действие программы приостановили, она так и не была реализована, передает со ссылкой на МИД Центральное информационное агентство Тайваня.
Россия была частью пробной программы, согласно которой посещать остров без визы могли также граждане Таиланда, Филиппин и Брунея. РФ исключили из программы после истечения срока ее действия 31 июля. Для остальных стран безвизовый режим будет действовать еще как минимум до конца июля следующего года, отмечает агентство.
«Три страны по-прежнему являются частью пробной программы безвизового въезда, но на практике она неприменима из-за ограничений пограничного контроля Тайваня в связи с COVID-19», — говорится в материале.
После начала спецоперации России на Украине Тайвань включили в перечень недружественных стран, который правительство РФ утвердило в ответ на санкции. В начале июня министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Белоруссию.