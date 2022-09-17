Тайвань не продлил безвизовый режим для граждан России

Россия была частью пробной программы, согласно которой посещать остров без визы могли также граждане Таиланда, Филиппин и Брунея. РФ исключили из программы после истечения срока ее действия 31 июля. Для остальных стран безвизовый режим будет действовать еще как минимум до конца июля следующего года, отмечает агентство.