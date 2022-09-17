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Тайвань не продлил безвизовый режим для граждан России

Ведомости

Тайвань исключил Россию из программы безвизового въезда, которую власти ввели в 2018 г. на экспериментальной основе. С началом пандемии действие программы приостановили, она так и не была реализована, передает со ссылкой на МИД Центральное информационное агентство Тайваня.

Россия была частью пробной программы, согласно которой посещать остров без визы могли также граждане Таиланда, Филиппин и Брунея. РФ исключили из программы после истечения срока ее действия 31 июля. Для остальных стран безвизовый режим будет действовать еще как минимум до конца июля следующего года, отмечает агентство.

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«Три страны по-прежнему являются частью пробной программы безвизового въезда, но на практике она неприменима из-за ограничений пограничного контроля Тайваня в связи с COVID-19», — говорится в материале.

После начала спецоперации России на Украине Тайвань включили в перечень недружественных стран, который правительство РФ утвердило в ответ на санкции. В начале июня министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Белоруссию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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