В Киргизии предварительно оценили ущерб от конфликта с Таджикистаном в $18 млн
Предварительная сумма ущерба от приграничного вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном составляет $18 млн, заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.
«Материальный ущерб, по предварительным данным, составляет приблизительно 1,5 млрд сомов ($18 млн), подсчет продолжается», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).
Душанбе и Бишкек ранее сегодня приняли совместное решение разблокировать дорогу в зоне конфликта, ведущую в таджикский Ворух. Уточняется, что очередное заседание рабочих групп прошло накануне, 18 сентября, на КПП «Гулистон» в приграничном районе, где стороны подчеркнули, что существующие вопросы надо решать путем переговоров.
Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана началось 14 сентября. Обстановка вновь обострилась утром 16 сентября. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня, 19 сентября, в Киргизии был объявлен траур по погибшим в столкновении.
По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.
После этого президенты Киргизии и Таджикистана провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которых договорились о режиме прекращения огня и отводе дополнительных сил от приграничного района.
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