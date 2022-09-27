Полковник Ищук: большинство российских БПЛА не удовлетворяют требования Минобороны
Большинство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Минобороны, заявил представитель оборонного ведомства полковник Игорь Ищук.
«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база», — отметил Ищук (цитата по ТАСС).
По его словам, министерство «вынуждено идти на упрощение, на дополнительные соглашения, на прием БПЛА в эксплуатацию в опытном режиме». Он также пояснил, что наиболее востребованными в войсках аппаратами являются беспилотники радиотехнической разведки.
В «Ростехе» ранее рассказали об использовании наработок по Су-47 при создании БПЛА. Знания о крыле обратной стреловидности из композитных материалов, которые получили в ходе испытаний Су-47, используют при создании беспилотников и пассажирских самолетов, уточнили в компании.
В конце августа газета The Washington Post сообщила, что Иран поставил России первую партию беспилотников. По данным издания, использовать их планируется в ходе спецоперации на Украине. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема закупки иранских беспилотников Россией «искусственно раскручивалась» в американских СМИ.
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