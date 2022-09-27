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Полковник Ищук: большинство российских БПЛА не удовлетворяют требования Минобороны

Ведомости

Большинство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Минобороны, заявил представитель оборонного ведомства полковник Игорь Ищук.

«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база», — отметил Ищук (цитата по ТАСС).

По его словам, министерство «вынуждено идти на упрощение, на дополнительные соглашения, на прием БПЛА в эксплуатацию в опытном режиме». Он также пояснил, что наиболее востребованными в войсках аппаратами являются беспилотники радиотехнической разведки. 

В «Ростехе» ранее рассказали об использовании наработок по Су-47 при создании БПЛА. Знания о крыле обратной стреловидности из композитных материалов, которые получили в ходе испытаний Су-47, используют при создании беспилотников и пассажирских самолетов, уточнили в компании.

В конце августа газета The Washington Post сообщила, что Иран поставил России первую партию беспилотников. По данным издания, использовать их планируется в ходе спецоперации на Украине. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема закупки иранских беспилотников Россией «искусственно раскручивалась» в американских СМИ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных