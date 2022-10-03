РБК: генерал-лейтенант Бердников возглавил Западный военный округ

Журавлев также командовал группировкой российских войск в Сирии в 2016-2018 гг. С 2017 г. он командовал войсками ВВО, а в ноябре 2018 г. возглавил ЗВО. Указом президента России Владимира Путина Журавлеву было присвоено звание Героя России. Генерал-полковник удостоен еще рядом других государственных наград, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.