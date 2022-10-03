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РБК: генерал-лейтенант Бердников возглавил Западный военный округ

Ведомости

Генерал-лейтенант Роман Бердников назначен новым командующим Западным военным округом (ЗВО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и источник, осведомленный о кадровых перестановках. 

До этого округ возглавлял генерал-полковник Александр Журавлев. При этом на сайте Минобороны РФ главой ЗВО по-прежнему числится Журавлев, а Бердников указан как командующий 29-й общевойсковой армией. 

Генерал-лейтенант руководил 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО) с ноября 2018 г. В 2021 г. Бердников также командовал группировкой Вооруженных сил (ВС) России в Сирии. 

Журавлев также командовал группировкой российских войск в Сирии в 2016-2018 гг. С 2017 г. он командовал войсками ВВО, а в ноябре 2018 г. возглавил ЗВО. Указом президента России Владимира Путина Журавлеву было присвоено звание Героя России. Генерал-полковник удостоен еще рядом других государственных наград, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Западный военный округ находится на северо-западе России. Штаб располагается в Санкт-Петербурге. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных