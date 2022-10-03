РБК: генерал-лейтенант Бердников возглавил Западный военный округ
До этого округ возглавлял генерал-полковник Александр Журавлев. При этом на сайте Минобороны РФ главой ЗВО по-прежнему числится Журавлев, а Бердников указан как командующий 29-й общевойсковой армией.
Генерал-лейтенант руководил 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО) с ноября 2018 г. В 2021 г. Бердников также командовал группировкой Вооруженных сил (ВС) России в Сирии.
Журавлев также командовал группировкой российских войск в Сирии в 2016-2018 гг. С 2017 г. он командовал войсками ВВО, а в ноябре 2018 г. возглавил ЗВО. Указом президента России Владимира Путина Журавлеву было присвоено звание Героя России. Генерал-полковник удостоен еще рядом других государственных наград, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Западный военный округ находится на северо-западе России. Штаб располагается в Санкт-Петербурге.
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