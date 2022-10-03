ЕС вызвал российского дипломата в Брюссель в связи с референдумами
Руководство Евросоюза пригласило высокопоставленного российского дипломата в Брюссель в связи с прошедшими референдумами по вопросу о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, передает Agence France-Presse (AFP).
«Это общеевропейский и скоординированный Евросоюзом шаг», — отметил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Имя дипломата не уточняется.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о вхождении этих территорий в состав России. Госдума ранее сегодня ратифицировала соглашения о принятии новых территорий.
Издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах написало, что введение новых санкций Евросоюзом против России из-за прошедших референдумов может быть отложено из-за отсутствия поддержки со стороны нескольких стран содружества. Венгрия, Кипр, Греция и Мальта не одобряют введение ценового потолка на российскую нефть — основное ограничение нового санкционного пакета в отношении России.
Говоря о Кипре, Мальте и Греции, газета отмечает, что их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти. В связи с этим страны беспокоятся, что введение потолка цен на нефть из России приведет к тому, что освободившуюся долю рынка заберут себе Турция, Индия и Индонезия.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.