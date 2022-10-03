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ЕС вызвал российского дипломата в Брюссель в связи с референдумами

Ведомости

Руководство Евросоюза пригласило высокопоставленного российского дипломата в Брюссель в связи с прошедшими референдумами по вопросу о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, передает Agence France-Presse (AFP).

«Это общеевропейский и скоординированный Евросоюзом шаг», — отметил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Имя дипломата не уточняется.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о вхождении этих территорий в состав России. Госдума ранее сегодня ратифицировала соглашения о принятии новых территорий.

Издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах написало, что введение новых санкций Евросоюзом против России из-за прошедших референдумов может быть отложено из-за отсутствия поддержки со стороны нескольких стран содружества. Венгрия, Кипр, Греция и Мальта не одобряют введение ценового потолка на российскую нефть — основное ограничение нового санкционного пакета в отношении России.

Говоря о Кипре, Мальте и Греции, газета отмечает, что их танкерные флоты перевозят большую часть российской нефти. В связи с этим страны беспокоятся, что введение потолка цен на нефть из России приведет к тому, что освободившуюся долю рынка заберут себе Турция, Индия и Индонезия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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