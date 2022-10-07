Минобороны сообщило об отражении наступления ВСУ на нескольких направлениях

1 октября Минобороны признало потерю Красного Лимана в ДНР, которыйнаходился под контролем российской армии с мая. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения.