Минобороны сообщило об отражении наступления ВСУ на нескольких направлениях
Попытки вооруженных сил Украины наступать на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях были успешно отражены российской армией, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции», — сказал он.
Уточняется, что на Купянском направлении ВСУ пытались организовать наступление на Першотравневое, Кисловку, Табаевку и Берестовое. На Краснолиманском направлении украинская армия пыталась форсировать реку Жеребец. На Николаево-Криворожском направлении предпринята попытка организовать наступление на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области.
По словам Конашенкова, потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении превысили 300 человек, на Купянском — 80 и на Краснолиманском — 30.
1 октября Минобороны признало потерю Красного Лимана в ДНР, которыйнаходился под контролем российской армии с мая. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения.
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