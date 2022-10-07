Газета
Политика

Минобороны сообщило об отражении наступления ВСУ на нескольких направлениях

Ведомости

Попытки вооруженных сил Украины наступать на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях были успешно отражены российской армией, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции», — сказал он. 

Уточняется, что на Купянском направлении ВСУ пытались организовать наступление на Першотравневое, Кисловку, Табаевку и Берестовое. На Краснолиманском направлении украинская армия пыталась форсировать реку Жеребец. На Николаево-Криворожском направлении предпринята попытка организовать наступление на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области.

По словам Конашенкова, потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении превысили 300 человек, на Купянском — 80 и на Краснолиманском — 30.

1 октября Минобороны признало потерю Красного Лимана в ДНР, которыйнаходился под контролем российской армии с мая. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных