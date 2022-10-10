Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны

«Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик – для этого есть все возможности, все предпосылки. Собственно говоря, вы сами это понимаете: это главный фактор повышения благосостояния людей – нужно это сделать обязательно», — заключил Путин.