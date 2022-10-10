Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны
Санкции необходимо использовать для развития внутренних технологий в интересах укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин на совещании с избранными главами регионов.
«Мы обязаны использовать вызовы внешнего давления в интересах собственного развития. Со многими коллегами мы это уже неоднократно обсуждали, в интересах укрепления суверенитета государства нужно действовать, по максимуму раскрыть, реализовывать свои собственный потенциалы: научный, промышленный, технологический, предпринимательский», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
По словам главы государства, в условиях санкционных ограничений необходимо обеспечить полноценное функционирование региональных экономик, включая «безусловное выполнение» всех социальных обязательств.
«Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик – для этого есть все возможности, все предпосылки. Собственно говоря, вы сами это понимаете: это главный фактор повышения благосостояния людей – нужно это сделать обязательно», — заключил Путин.
6 октября страны – члены Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций в отношении России на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях и их вхождения в состав РФ. Новые ограничения включают в себя персональные санкции против 30 физических и семи юридических лиц России, потолок цен на российскую нефть, ограничение импорта и экспорта, запрет россиянам владеть европейскими криптокошельками независимо от суммы активов, оказание финансовых услуг, IT-консультаций и др.
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