Газета
Политика

Путин призвал использовать санкции для укрепления суверенитета страны

Ведомости

Санкции необходимо использовать для развития внутренних технологий в интересах укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин на совещании с избранными главами регионов.

«Мы обязаны использовать вызовы внешнего давления в интересах собственного развития. Со многими коллегами мы это уже неоднократно обсуждали, в интересах укрепления суверенитета государства нужно действовать, по максимуму раскрыть, реализовывать свои собственный потенциалы: научный, промышленный, технологический, предпринимательский», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, в условиях санкционных ограничений необходимо обеспечить полноценное функционирование региональных экономик, включая «безусловное выполнение» всех социальных обязательств.

«Минимизировать необходимо возможные потери, а в идеале уже в ближайшей и среднесрочной перспективе добиться роста региональных экономик – для этого есть все возможности, все предпосылки. Собственно говоря, вы сами это понимаете: это главный фактор повышения благосостояния людей – нужно это сделать обязательно», — заключил Путин.

6 октября страны – члены Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций в отношении России на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях и их вхождения в состав РФ. Новые ограничения включают в себя персональные санкции против 30 физических и семи юридических лиц России, потолок цен на российскую нефть, ограничение импорта и экспорта, запрет россиянам владеть европейскими криптокошельками независимо от суммы активов, оказание финансовых услуг, IT-консультаций и др.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных