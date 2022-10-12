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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске

Ведомости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте транспортно-логистического терминала в Брянске, передает агентство «РИА Новости».

В ходе операции был задержан гражданин Украины, работавший на СБУ. «В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств», — сказано в сообщении.

Помимо этого, ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство (СВУ), которое диверсант планировал заложить на одном из складов объекта и взорвать его. «Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что задержанный собрал СВУ на съемной квартире и позже проверил канал его инициирования. Все его действия осуществлялись под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы.

В отношении украинского диверсанта заведено дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы». Свою вину задержанный признал, сотрудничает со следствием, сообщили в ФСБ. Максимальный срок наказания, который задержанный может получить, составляет 20 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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