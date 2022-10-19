МИД вызвал посла Чехии в Москве

Деятельность чешского центра была ограничена еще в прошлом году на фоне скандала вокруг взрывов на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в причастности к которым Чехия обвинила российские спецслужбы, не подкрепив свои обвинения доказательствами. Сами взрывы произошли еще в 2014 г. Как отмечает «Чешское радио», центр является крупнейшим комплексом, принадлежащим Чехии за рубежом. После демонтажа ограждения сотрудники посольства соорудили из проволочных блоков временное ограждение.