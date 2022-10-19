МИД вызвал посла Чехии в Москве
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ из-за «нагнетания эмоций» в Праге после того, как в Москве демонтировали ограждение «Чешского дома» – культурного и научного центра республики. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Накануне премьер-министр Чехии Петр Фиала пообещал ответить «соразмерными средствами» на демонтаж ограждения, а МИД республики счел произошедшее «серьезным нарушением прав собственности» республики, передавало «Чешское радио».
В МИД России подчеркнули, что в имеющей давнюю историю ситуации с ограждением нет политики, а управа Тверского района приняла решение о демонтаже в соответствии с постановлением правительства Москвы от 2 ноября 2012 г.
«Призываем Прагу не срываться на язык угроз, стремиться к поиску взаимоприемлемых развязок по дипканалам. Наша линия на обеспечение вопросов нормального функционирования собственности зарубежных стран в Москве вне зависимости от ее статуса остается неизменной», – говорится в сообщении.
Деятельность чешского центра была ограничена еще в прошлом году на фоне скандала вокруг взрывов на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в причастности к которым Чехия обвинила российские спецслужбы, не подкрепив свои обвинения доказательствами. Сами взрывы произошли еще в 2014 г. Как отмечает «Чешское радио», центр является крупнейшим комплексом, принадлежащим Чехии за рубежом. После демонтажа ограждения сотрудники посольства соорудили из проволочных блоков временное ограждение.
Ранее чешский МИД объявил о запрете въезда в республику россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября. Это касается прежде всего граждан, которые прибывают в международный аэропорт в Праге.
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