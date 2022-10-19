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Глава МВД Великобритании Браверман ушла в отставку

Ведомости

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку в связи с несогласием с экономической политикой правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс, передает агентство AP со ссылкой на заявление ведомства.

Сама Браверман заявила, что подала в отставку из-за использования личной электронной почты в служебных целях. «Речь идет о техническом нарушении правил», — отметила она. По словам политика, хотя большая часть информации из пересланного документа уже была доведена до сведения членов палаты общин, в сложившихся обстоятельствах «будет правильно уйти».

Издание также указывает на то, что Браверман выражала несогласие по нескольким политическим решениям с момента вступления в должность. Политик в том числе занималась вопросами миграции, которую пообещала сократить до десятков тысяч в год.

Это вторая отставка в британском кабмине с момента вступления Трасс в должность премьера. 14 октября она уволила главу минфина Квази Квартенга, проработавшего на посту всего 38 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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