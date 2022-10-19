Глава МВД Великобритании Браверман ушла в отставку

Сама Браверман заявила, что подала в отставку из-за использования личной электронной почты в служебных целях. «Речь идет о техническом нарушении правил», — отметила она. По словам политика, хотя большая часть информации из пересланного документа уже была доведена до сведения членов палаты общин, в сложившихся обстоятельствах «будет правильно уйти».