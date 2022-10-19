Жителей Украины предупредили о веерных отключениях электричества 20 октября
По всей Украине 20 октября будут проводиться поочередные отключения электричества из-за дефицита мощностей, сообщил Telegram-канал национального оператора «Укрэнерго».
«20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 до 22:00. Где именно, в какое время — смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго)», — говорится в сообщении.
Там отметили, что отключения будут поочередными и не будут превышать четырех часов. Причиной таких мер называется дефицит мощностей энергосистемы. Ведомство также попросило украинцев зарядить телефоны, подготовить фонарики и батарейки к ним, запас воды и теплые одеяла.
«Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще», – добавили в «Укрэнерго».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей «ограничить» потребление энергии. «У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», – заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Вместе с тем, как писали ранее «Ведомости», из-за падения экономики у Украины есть запас энергомощностей, и эффект от российских ударов по инфраструктуре страны скажется не сразу.
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