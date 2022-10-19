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Жителей Украины предупредили о веерных отключениях электричества 20 октября

Ведомости

По всей Украине 20 октября будут проводиться поочередные отключения электричества из-за дефицита мощностей, сообщил Telegram-канал национального оператора «Укрэнерго».

«20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 до 22:00. Где именно, в какое время — смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго)», — говорится в сообщении.

Там отметили, что отключения будут поочередными и не будут превышать четырех часов. Причиной таких мер называется дефицит мощностей энергосистемы. Ведомство также попросило украинцев зарядить телефоны, подготовить фонарики и батарейки к ним, запас воды и теплые одеяла.

«Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще», – добавили в «Укрэнерго».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей «ограничить» потребление энергии. «У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», – заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Вместе с тем, как писали ранее «Ведомости», из-за падения экономики у Украины есть запас энергомощностей, и эффект от российских ударов по инфраструктуре страны скажется не сразу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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