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В Индонезии готовы организовать встречу Путина и Байдена

Ведомости

Власти Индонезии готовы организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в рамках саммита G20, заявил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес в интервью «РИА Новости».

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее... Мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение друг с другом может помочь продвижению обсуждений», – сказал он.

Посол также напомнил о т. н. «встречах за коктейлем» лидеров Вьетнама и Камбоджи, которые организовала Индонезия в 1988 и 1989 гг. Неофициальные встречи дали толчок для дальнейшего политического урегулирования разногласий конфликтовавших сторон. Посол также напомнил, что президент Индонезии приезжал в Москву, чтобы пригласить Путина на саммит.

Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. 11 октября министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Путин 14 октября заявил, что вопрос о его поездке на саммит окончательно еще не решен. Отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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