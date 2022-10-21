В Индонезии готовы организовать встречу Путина и Байдена
Власти Индонезии готовы организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в рамках саммита G20, заявил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес в интервью «РИА Новости».
«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее... Мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение друг с другом может помочь продвижению обсуждений», – сказал он.
Посол также напомнил о т. н. «встречах за коктейлем» лидеров Вьетнама и Камбоджи, которые организовала Индонезия в 1988 и 1989 гг. Неофициальные встречи дали толчок для дальнейшего политического урегулирования разногласий конфликтовавших сторон. Посол также напомнил, что президент Индонезии приезжал в Москву, чтобы пригласить Путина на саммит.
Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. 11 октября министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.
Сам Путин 14 октября заявил, что вопрос о его поездке на саммит окончательно еще не решен. Отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.
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