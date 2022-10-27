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Минобороны сообщило о неудачной попытке наступления ВСУ на Червонопоповку в ЛНР

Ведомости

Минобороны РФ опубликовало новую сводку о ходе спецоперации на Украине. В ведомстве сообщили о попытках наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях, а также в ЛНР. 

Отмечается, что на Купянском направлении украинские войска атаковали российские позиции в районе сел Николаевка и Орлянка Харьковской области. В Минобороны подчеркнули, что все атаки были отражены, уничтожено до 60 украинских военнослужащих.

На Краснолиманском направлении противник попытался продвинуться в районе Червонопоповки (ЛНР). В ответ российские войска открыли огонь, в результате противник потерял более 120 военных.

Кроме того, было уничтожено более 60 украинских военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали позиции российских войск в районе села Малая Александровка Херсонской области и поселка Терновые Поды Николаевской области.

Также Вооруженные силы РФ поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. В Днепропетровской области российские военные уничтожили украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха для ВСУ. 

Накануне, 26 октября, Минобороны рассказало об отражении попыток наступления ВСУ в ЛНР и Херсонской области. Также ВС РФ уничтожили нефтехранилище под Днепропетровском, которое использовалось для снабжения украинских сил в Донбассе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 

19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.

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Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении нефтехранилища ВСУ под Днепропетровском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных