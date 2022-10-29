Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении надводного беспилотника
Российские военные уничтожили надводный беспилотник, системы противовоздушной обороны с утра отражали атаки БПЛА, все они были сбиты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, помимо БПЛА в акватории был уничтожен надводный беспилотник, добавил Развозжаев. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло.
Утром в субботу Развозжаев сообщил, что в акватории Севастопольской бухты корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов. По данным властей города, рейд в Севастополе временно перекрыт, движение катеров и паромов остановлено.
Ранее на этой неделе Развожаев сообщал о ночной атаке БПЛА на Балаклавскую ТЭС, в результате которой загорелся один из трансформаторов. По его словам, беспилотник так и не достиг своей цели — он был сбит средствами радиолокационной защиты.
С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов из-за обстрелов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В Севастополе высокий уровень террористической опасности в впервые ввели 31 июля — после атаки беспилотником штаба Черноморского флота, в результате чего пострадали пять человек.