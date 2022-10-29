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Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении надводного беспилотника

Ведомости

Российские военные уничтожили надводный беспилотник, системы противовоздушной обороны с утра отражали атаки БПЛА, все они были сбиты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, помимо БПЛА в акватории был уничтожен надводный беспилотник, добавил Развозжаев. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло.

Утром в субботу Развозжаев сообщил, что в акватории Севастопольской бухты корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов. По данным властей города, рейд в Севастополе временно перекрыт, движение катеров и паромов остановлено.

Ранее на этой неделе Развожаев сообщал о ночной атаке БПЛА на Балаклавскую ТЭС, в результате которой загорелся один из трансформаторов. По его словам, беспилотник так и не достиг своей цели — он был сбит средствами радиолокационной защиты.

С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов из-за обстрелов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В Севастополе высокий уровень террористической опасности в впервые ввели 31 июля — после атаки беспилотником штаба Черноморского флота, в результате чего пострадали пять человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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