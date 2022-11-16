Песков заявил, что Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20

«Была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации», — отметил представитель Кремля. По его словам, российские эксперты и представители приложили много усилий для того, чтобы получился сбалансированный текст. Эта декларация будет опубликована в том числе на сайте Кремля, добавил Песков.