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Песков заявил, что Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20

Ведомости

Текст итоговой декларации саммита G20 на Бали можно считать сбалансированным, в том числе в той части, которая касается украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации», — отметил представитель Кремля. По его словам, российские эксперты и представители приложили много усилий для того, чтобы получился сбалансированный текст. Эта декларация будет опубликована в том числе на сайте Кремля, добавил Песков.

«Группа двадцати» ранее согласовала совместное заявление по итогам саммита на Бали. Страны G20, осудившие конфликт на Украине, отметили, что боевые действия «причиняют огромные человеческие страдания», а также оказывают негативное влияние на мировую экономику.

В то же время, говорится в совместном заявлении, ряд стран выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций». Участники саммита подчеркнули, что встреча стран G20 на Бали не является площадкой «для решения вопросов безопасности».

Саммит G20 на Бали проходит с 15 по 16 ноября. В этом году российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября он завершил участие в саммите и покинул Бали. Вчера на встрече с журналистами Лавров сообщил, что одобрение итоговой декларации «Группы двадцати» запланировано на 16 ноября, российскую сторону на заседании представляет министр финансов Антон Силуанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных