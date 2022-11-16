Песков заявил, что Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20
Текст итоговой декларации саммита G20 на Бали можно считать сбалансированным, в том числе в той части, которая касается украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации», — отметил представитель Кремля. По его словам, российские эксперты и представители приложили много усилий для того, чтобы получился сбалансированный текст. Эта декларация будет опубликована в том числе на сайте Кремля, добавил Песков.
«Группа двадцати» ранее согласовала совместное заявление по итогам саммита на Бали. Страны G20, осудившие конфликт на Украине, отметили, что боевые действия «причиняют огромные человеческие страдания», а также оказывают негативное влияние на мировую экономику.
В то же время, говорится в совместном заявлении, ряд стран выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций». Участники саммита подчеркнули, что встреча стран G20 на Бали не является площадкой «для решения вопросов безопасности».
Саммит G20 на Бали проходит с 15 по 16 ноября. В этом году российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября он завершил участие в саммите и покинул Бали. Вчера на встрече с журналистами Лавров сообщил, что одобрение итоговой декларации «Группы двадцати» запланировано на 16 ноября, российскую сторону на заседании представляет министр финансов Антон Силуанов.
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