ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области

«Снарядами повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет. На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Энергетики приступают к переподключению по распределительным сетям. В максимально короткий промежуток времени постараются устранить последствия», — написал он.