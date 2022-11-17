ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области
Украинские военные обстреляли подстанцию в Белгородском районе, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Снарядами повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет. На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Энергетики приступают к переподключению по распределительным сетям. В максимально короткий промежуток времени постараются устранить последствия», — написал он.
Гладков ранее сегодня сообщил, что в результате обстрела города Шебекино со стороны Украины предварительно тяжело ранен один человек. 15 ноября в результате очередного обстрела Шебекино два человека погибли и трое пострадали, позже один раненый скончался.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.
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