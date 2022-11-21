Боррель выступил за создание транспортных коридоров в Азию в обход России
Евросоюз должен расширить связи со странами Средней Азии для того, чтобы создать, в частности, новые транспортные коридоры в Азию, не зависящие от России, написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.
По его словам, Россия и Китай продолжают играть важную роль в Средней Азии, однако «очевидно», что страны этого региона хотят «диверсифицировать свои отношения» и рассматривают ЕС в качестве «предпочтительного партнера».
«Мы должны углубить наши связи с регионом и использовать тот огромный потенциал, который он может предложить, с точки зрения поставок энергии, критического сырья и новых транспортных коридоров, не зависящих от России», – считает Боррель.
Речь идет прежде всего о Среднем и Транскаспийском транспортных коридорах, пояснил он. Инвестиции Евросоюза в регион составили свыше 100 млрд евро за последние десять лет, что намного превосходит инвестиции России и Китая, обратил внимание Боррель.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы». Россия, по словам Путина, выступает за развитие Азии и создание пространства «торгового и инвестиционного сотрудничества».
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