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Боррель выступил за создание транспортных коридоров в Азию в обход России

Ведомости

Евросоюз должен расширить связи со странами Средней Азии для того, чтобы создать, в частности, новые транспортные коридоры в Азию, не зависящие от России, написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

По его словам, Россия и Китай продолжают играть важную роль в Средней Азии, однако «очевидно», что страны этого региона хотят «диверсифицировать свои отношения» и рассматривают ЕС в качестве «предпочтительного партнера».

«Мы должны углубить наши связи с регионом и использовать тот огромный потенциал, который он может предложить, с точки зрения поставок энергии, критического сырья и новых транспортных коридоров, не зависящих от России», – считает Боррель.

Речь идет прежде всего о Среднем и Транскаспийском транспортных коридорах, пояснил он. Инвестиции Евросоюза в регион составили свыше 100 млрд евро за последние десять лет, что намного превосходит инвестиции России и Китая, обратил внимание Боррель.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы». Россия, по словам Путина, выступает за развитие Азии и создание пространства «торгового и инвестиционного сотрудничества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных