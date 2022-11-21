Боррель выступил за создание транспортных коридоров в Азию в обход России

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы». Россия, по словам Путина, выступает за развитие Азии и создание пространства «торгового и инвестиционного сотрудничества».