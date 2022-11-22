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Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым

Ведомости

Сравнивая нынешнюю ситуацию и Карибский кризис, стоит учитывать нюансы и не сравнивать президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, кризисы разные, но тогда и сейчас речь идет о «столкновении России и коллективного Запада во главе с США». «Действительно, этот элемент схожий, но нюансы отличаются. Конечно, опыт и уроки Карибского кризиса уже изучались и будут дальше изучаться», — добавил он.

Никита Хрущев был секретарем ЦК КПСС в 1953-1964 гг. В 1962 г. президент США Джон Кеннеди сообщил об обнаружении советских ракет на Кубе и объявил о начале морской блокады острова. Спустя два дня Хрущев заявил о готовности «принять вызов». Критический момент настал 27 октября, когда советские зенитчики сбили американский самолет-разведчик U-2, снимавший ракетные позиции.

Вскоре было обнародовано обращение президиума ЦК о демонтаже ракет, которые США считали наступательными, и их возврате в СССР. США сняли блокаду с Кубы, гарантировали ее безопасность и обещали ликвидировать ракетные позиции в Турции (вывели в 1963 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных