Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым

По словам Пескова, кризисы разные, но тогда и сейчас речь идет о «столкновении России и коллективного Запада во главе с США». «Действительно, этот элемент схожий, но нюансы отличаются. Конечно, опыт и уроки Карибского кризиса уже изучались и будут дальше изучаться», — добавил он.