Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым
Сравнивая нынешнюю ситуацию и Карибский кризис, стоит учитывать нюансы и не сравнивать президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, кризисы разные, но тогда и сейчас речь идет о «столкновении России и коллективного Запада во главе с США». «Действительно, этот элемент схожий, но нюансы отличаются. Конечно, опыт и уроки Карибского кризиса уже изучались и будут дальше изучаться», — добавил он.
Никита Хрущев был секретарем ЦК КПСС в 1953-1964 гг. В 1962 г. президент США Джон Кеннеди сообщил об обнаружении советских ракет на Кубе и объявил о начале морской блокады острова. Спустя два дня Хрущев заявил о готовности «принять вызов». Критический момент настал 27 октября, когда советские зенитчики сбили американский самолет-разведчик U-2, снимавший ракетные позиции.
Вскоре было обнародовано обращение президиума ЦК о демонтаже ракет, которые США считали наступательными, и их возврате в СССР. США сняли блокаду с Кубы, гарантировали ее безопасность и обещали ликвидировать ракетные позиции в Турции (вывели в 1963 г.).
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