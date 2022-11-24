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Лукашенко заявил, что Белоруссия примет помощь ОДКБ в случае вторжения в республику

Ведомости

Белоруссия не откажется от помощи ОДКБ в случае вторжения в республику, но при этом постарается дать отпор противнику самостоятельно. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко. 

«Мы не будем отказываться от помощи. Но я, знаете, думаю, что нам не придется даже в этом случае задействовать ОДКБ. Вы даже представить не можете, как мы можем ответить», — сказал Лукашенко в видеофрагменте, показанном телеканалом ОНТ (цитата по «РИА Новости»). 

По его словам, республика даст такой отпор, что «не только Европа задрожит». Лукашенко также указал на договоренности с Россией о совместной группировке вооруженных сил. 

Накануне, 23 ноября, Лукашенко обвинил Запад в попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Он также выступил за мирное урегулирование ситуации, но усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров. 

В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница. В таком случае республика «даст отпор», подчеркнул он. По его словам, западные страны не устраивает существование «такого уголка безопасности, мира, созидания», как Белоруссия.

10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. Кроме того, 31 октября Лукашенко подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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