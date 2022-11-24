Лукашенко заявил, что Белоруссия примет помощь ОДКБ в случае вторжения в республику

«Мы не будем отказываться от помощи. Но я, знаете, думаю, что нам не придется даже в этом случае задействовать ОДКБ. Вы даже представить не можете, как мы можем ответить», — сказал Лукашенко в видеофрагменте, показанном телеканалом ОНТ (цитата по «РИА Новости»).