Лукашенко заявил, что Белоруссия примет помощь ОДКБ в случае вторжения в республику
Белоруссия не откажется от помощи ОДКБ в случае вторжения в республику, но при этом постарается дать отпор противнику самостоятельно. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко.
«Мы не будем отказываться от помощи. Но я, знаете, думаю, что нам не придется даже в этом случае задействовать ОДКБ. Вы даже представить не можете, как мы можем ответить», — сказал Лукашенко в видеофрагменте, показанном телеканалом ОНТ (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, республика даст такой отпор, что «не только Европа задрожит». Лукашенко также указал на договоренности с Россией о совместной группировке вооруженных сил.
Накануне, 23 ноября, Лукашенко обвинил Запад в попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Он также выступил за мирное урегулирование ситуации, но усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров.
В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница. В таком случае республика «даст отпор», подчеркнул он. По его словам, западные страны не устраивает существование «такого уголка безопасности, мира, созидания», как Белоруссия.
10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. Кроме того, 31 октября Лукашенко подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
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