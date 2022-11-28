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Политика

Медведев предложил Подоляку видеовключение из крымского СИЗО

Ведомости

Украинские политики могут сделать видеовключение из Ялты только находясь в СИЗО, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово"», — написал политик.

Таким образом Медведев отреагировал на обещание советника офиса президента Украины Михаила Подоляка сделать прямое включение с набережной Ялты через полгода.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью Financial Times заявил о готовности рассмотреть возвращение Крыма в состав Украины «невоенным путем». Он подчеркнул, что вооруженный конфликт не закончится, пока страна не вернет себе утраченные территории.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что о возвращении Крыма в состав Украины «невоенным путем» не может быть речи.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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