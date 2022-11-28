Медведев предложил Подоляку видеовключение из крымского СИЗО
Украинские политики могут сделать видеовключение из Ялты только находясь в СИЗО, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.
«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово"», — написал политик.
Таким образом Медведев отреагировал на обещание советника офиса президента Украины Михаила Подоляка сделать прямое включение с набережной Ялты через полгода.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью Financial Times заявил о готовности рассмотреть возвращение Крыма в состав Украины «невоенным путем». Он подчеркнул, что вооруженный конфликт не закончится, пока страна не вернет себе утраченные территории.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что о возвращении Крыма в состав Украины «невоенным путем» не может быть речи.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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