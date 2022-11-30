Минкультуры определило приоритеты для господдержки кинопроизводства в 2023 году

В марте, после начала спецоперации на Украине, голливудские студии (Universal, Sony, Disney, Warner Bros. и Paramount) приостановили прокат своих фильмов в России. В ответ Министерство культуры заявило, что в российских кинотеатрах вместо отмененных западных премьер покажут отечественное кино. Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями возобновлением поддержки проката национальных фильмов. В рамках конкурса на получение государственной поддержки эксперты отобрали три дебютных фильма («На выдохе», «Велга», «Страна Саша») и пять документальных. Ранее в прокате были поддержаны 11 национальных фильмов.