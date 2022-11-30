Газета
Политика

Минкультуры определило приоритеты для господдержки кинопроизводства в 2023 году

Ведомости

Министерство культуры определило приоритетные темы для государственной поддержки кинопроизводства на 2023 г., сообщает пресс-служба министерства. В этот перечень, в частности, вошли темы противодействия современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, популяризации службы в армии, единения общества вокруг поддержки армии и деградации Европы.

«Министерство культуры продолжает поддерживать такие важные для общества темы, как защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя»,— заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Всего министерство выделило 17 приоритетных направлений в кинематографе. Среди них, например, культура, наука и история России, семья и дети.

Ранее по теме: Москва выделит кинотеатрам финансовую помощь

В список для кинематографистов также вошли темы «противодействия попыткам фальсификации истории», «миротворческой миссии России», «истории сильных личностей современной России», «Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации», «мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей», «духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан», «формирование многополярного мира», «активное долголетие», фильмы о подростках и др. Порядок и условия проведения конкурсных отборов в 2023 г. будут объявлены в конце декабря 2022 г.

В марте, после начала спецоперации на Украине, голливудские студии (Universal, Sony, Disney, Warner Bros. и Paramount) приостановили прокат своих фильмов в России. В ответ Министерство культуры заявило, что в российских кинотеатрах вместо отмененных западных премьер покажут отечественное кино. Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями возобновлением поддержки проката национальных фильмов. В рамках конкурса на получение государственной поддержки эксперты отобрали три дебютных фильма («На выдохе», «Велга», «Страна Саша») и пять документальных. Ранее в прокате были поддержаны 11 национальных фильмов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных