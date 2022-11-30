Минкультуры определило приоритеты для господдержки кинопроизводства в 2023 году
Министерство культуры определило приоритетные темы для государственной поддержки кинопроизводства на 2023 г., сообщает пресс-служба министерства. В этот перечень, в частности, вошли темы противодействия современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, популяризации службы в армии, единения общества вокруг поддержки армии и деградации Европы.
«Министерство культуры продолжает поддерживать такие важные для общества темы, как защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя»,— заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Всего министерство выделило 17 приоритетных направлений в кинематографе. Среди них, например, культура, наука и история России, семья и дети.
В список для кинематографистов также вошли темы «противодействия попыткам фальсификации истории», «миротворческой миссии России», «истории сильных личностей современной России», «Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации», «мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей», «духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан», «формирование многополярного мира», «активное долголетие», фильмы о подростках и др. Порядок и условия проведения конкурсных отборов в 2023 г. будут объявлены в конце декабря 2022 г.
В марте, после начала спецоперации на Украине, голливудские студии (Universal, Sony, Disney, Warner Bros. и Paramount) приостановили прокат своих фильмов в России. В ответ Министерство культуры заявило, что в российских кинотеатрах вместо отмененных западных премьер покажут отечественное кино. Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями возобновлением поддержки проката национальных фильмов. В рамках конкурса на получение государственной поддержки эксперты отобрали три дебютных фильма («На выдохе», «Велга», «Страна Саша») и пять документальных. Ранее в прокате были поддержаны 11 национальных фильмов.
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