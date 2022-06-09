Москва выделит кинотеатрам финансовую помощь

Москва выделит кинотеатрам финансовую помощьСреди мер – выплаты за показ российских фильмов и гранты на их продвижение
Московские власти разработали пакет мер для поддержки столичного кинопроката и кинопроизводства, сообщил 9 июня мэр Москвы Сергей Собянин. Среди них – оплата кинотеатрам расходов по лицензионным договорам за использование прав на отечественные фильмы. Если сделки были совершены с 1 января по 31 мая 2022 г., компенсация составит 100%, если с 1 июня – 50%. Максимальный размер выплат для одной киносети – 50 млн руб.
Киносети, работающие в Москве, смогут получить также гранты на рекламу и продвижение российских фильмов, но размеры финансовой поддержки и выплат не называются. Также обещана частичная компенсация на проведение съемок в столице. Гранты, общий размер которых составил 300 млн руб., будут покрывать до 25% затрат на аренду городских площадок – объектов культуры и транспорта, памятников архитектуры и т. п. За съемки на еще одном объекте Москвы – в кинопарке вблизи деревни Юрово в Новой Москве – первые пять кинопроизводителей получат «поощрительные гранты» в размере 10 млн руб. каждый, отметил Собянин.
«Пережив пандемию, прокатчики столкнулись с новым вызовом. Иностранные компании отказались от российских премьер, что поставило многие кинотеатры под угрозу закрытия или, во всяком случае, значительного сокращения масштабов работы. Допустить развитие событий по этому негативному сценарию – значит лишить миллионы москвичей привычного досуга», – пояснил решение столичный мэр.
В марте голливудские студии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, приостановили выпуск в России своих новинок из-за СВО России на Украине. Именно иностранные фильмы генерировали львиную долю кассовых сборов кинотеатров страны. В 2021 г. на них пришлось 74,4% отечественного бокс–офиса, который, по данным государственного Фонда кино, составил 40,7 млрд руб. 8,5 млрд руб., или почти 21% от всего бокс–офиса России, по данным мэрии Москвы, – это кассовые сборы столичных кинотеатров.
В апреле представители киноиндустрии (крупнейшие киносети и профильные ассоциации) направляли в правительство письмо с просьбой выделить 6,5 млрд руб. на помощь кинотеатрам. Но им было отказано в поддержке, писали ранее «Ведомости».
Данное решение критически важно для киносетей, заявила «Ведомостям» президент «Каро» Ольга Зинякова. Москва, по ее словам, генерирует более половины сборов для большинства фильмов, а в случае с альтернативным контентом почти все 100%. «Эта мера позволит кинотеатрам держать двери открытыми. Кино всегда было важной частью досуга москвичей, которые в среднем 4–6 раз в год ходили в кинотеатры», – резюмировала она.
Любые меры поддержки сейчас хороши, говорит главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. «Данные меры, разумеется, никого не спасут, но хотя бы отчасти отсрочат закрытие», – скептичен он.