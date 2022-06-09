Москва выделит кинотеатрам финансовую помощь

Киносети, работающие в Москве, смогут получить также гранты на рекламу и продвижение российских фильмов, но размеры финансовой поддержки и выплат не называются. Также обещана частичная компенсация на проведение съемок в столице. Гранты, общий размер которых составил 300 млн руб., будут покрывать до 25% затрат на аренду городских площадок – объектов культуры и транспорта, памятников архитектуры и т. п. За съемки на еще одном объекте Москвы – в кинопарке вблизи деревни Юрово в Новой Москве – первые пять кинопроизводителей получат «поощрительные гранты» в размере 10 млн руб. каждый, отметил Собянин.