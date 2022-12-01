Песков: обсуждение обмена заключенными между РФ и США возможно только в тишине
Переговоры России и США по обмену заключенными требуют тишины, в публичном обсуждении данного вопроса нет необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности прогресса в этом вопросе до конца 2022 г.
Ранее российские власти не раз говорили, что переговоры об обмене заключенных между Россией и США ведутся по каналам спецслужб двух стран. В Кремле ранее отказывались комментировать ход переговоров. По словам Пескова, «публичный обмен позициями не приведет к результату».
Американские власти в свою очередь отмечали, что США сделали России предложение по обмену и призывали Москву принять его. В Белом доме говорили, что президент США Джо Байден выразил готовность пойти на чрезвычайные меры, чтобы вернуть на родину осужденных в России американцев.
29 ноября в МИД РФ допустили, что обмен заключенными между РФ и США стал бы позитивным сигналом. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, это подтвердило бы, что в российско-американских отношениях «не все безнадежно».
В августе стало известно, что Вашингтон направил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Позже телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.
4 августа Химкинский суд приговорил баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка должна выплатить штраф в размере 1 млн руб. Уилана арестовали в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Сейчас он отбывает 16-летний срок. Бут же был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы в 2012 г. Его признали виновным по нескольким пунктам, в том числе осудили за сговор с целью продажи оружия.
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