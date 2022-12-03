Захарова заявила о замалчивании ООН данных о сексуальном рабстве украинок в Европе

По ее словам, министерство равноправия Швеции на днях выпустило заявление с информацией о том, что «именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство». Киев и международное сообщество не отреагировали на эти данные, хотя, как пишет Захарова, шведские СМИ «уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях» украинских беженок.