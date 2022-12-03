Захарова заявила о замалчивании ООН данных о сексуальном рабстве украинок в Европе
Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе, у Швеции, в частности, есть данные о попадании украинок в сексуальное рабство, а ООН молчит об этой ситуации, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, министерство равноправия Швеции на днях выпустило заявление с информацией о том, что «именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство». Киев и международное сообщество не отреагировали на эти данные, хотя, как пишет Захарова, шведские СМИ «уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях» украинских беженок.
«А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме – не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов – оба хуже», — заявили в МИДе.
Захарова также напомнила, что ранее украинская сторона и спецпредставитель генсекретаря ООН Прамила Паттен обвиняли российских военнослужащих в сексуальном насилии против украинок. Сейчас, по ее словам, стало понятно, что они «врут безбожно», а в ООН признались, что «никакой достоверной информации» у организации об этом нет.
Ранее Паттен заявила, что российские военные используют виагру для изнасилования украинских женщин. По ее словам, это часть «военной стратегии» России. В МИД России такие заявления назвали выходящими за грань разумного, которые невозможно комментировать серьезно. Советник постпредства при ООН Федор Стржижовский заявил, что Россия считает недопустимым распространение представителями ООН недостоверной информации, граничащей подчас с абсурдом.