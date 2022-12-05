МИД Японии сообщил, что ценовой потолок не затронет нефть с «Сахалина-2»
Как отмечается в заявлении, Япония присоединилась к ограничению цен на российскую нефть, однако под эту меру не будет подпадать сырье, добытое в рамках проекта «Сахалин-2». В дипмиссии пояснили, что исключение введено для обеспечения энергетической безопасности Японии.
Уточняется, что предельная цена на нефть не будет касаться поставок, контракты по которым были заключены до 5 декабря, при условии, что нефть будет отгружена в Японии до 19 января 2023 г.
С 5 декабря в силу вступил запрет на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Кроме того, введен ценовой потолок на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Данное ограничение одобрили страны G7, а также страны ЕС и Австралии.
Обсуждение предельной цены шло в течение недели. Изначально Еврокомиссия (ЕК) предлагала потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша посчитали такое ограничение слишком «щедрым». Так, Варшава настаивала на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель. 23 ноября переговоры зашли в тупик, писало агентство Bloomberg. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. После установления ограничения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка».
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