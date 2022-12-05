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МИД Японии сообщил, что ценовой потолок не затронет нефть с «Сахалина-2»

Ведомости

Потолок цен на российскую нефть не затронет сырую нефть, добытую в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом говорится в сообщении МИД Японии.

Как отмечается в заявлении, Япония присоединилась к ограничению цен на российскую нефть, однако под эту меру не будет подпадать сырье, добытое в рамках проекта «Сахалин-2». В дипмиссии пояснили, что исключение введено для обеспечения энергетической безопасности Японии.

Уточняется, что предельная цена на нефть не будет касаться поставок, контракты по которым были заключены до 5 декабря, при условии, что нефть будет отгружена в Японии до 19 января 2023 г.

С 5 декабря в силу вступил запрет на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Кроме того, введен ценовой потолок на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Данное ограничение одобрили страны G7, а также страны ЕС и Австралии. 

Обсуждение предельной цены шло в течение недели. Изначально Еврокомиссия (ЕК) предлагала потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша посчитали такое ограничение слишком «щедрым». Так, Варшава настаивала на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель. 23 ноября переговоры зашли в тупик, писало агентство Bloomberg. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. После установления ограничения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных