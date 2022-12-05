МИД Японии сообщил, что ценовой потолок не затронет нефть с «Сахалина-2»

Обсуждение предельной цены шло в течение недели. Изначально Еврокомиссия (ЕК) предлагала потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша посчитали такое ограничение слишком «щедрым». Так, Варшава настаивала на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель. 23 ноября переговоры зашли в тупик, писало агентство Bloomberg. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.