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Политика

Посольство отвергло резолюцию комитета сената США о «геноциде» РФ на Украине

Ведомости

Россия отвергает резолюцию комитета по международным делам сената США о признании действий России на Украине «геноцидом» и считает изложенные там обвинения искажением фактов, заявило посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

«Мы категорически отвергаем содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты Конгресса обвинения в том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным искажением фактов», – говорится в заявлении.

В посольстве обвинили Вашингтон в игнорировании страданий жителей Донбасса на протяжении восьми лет и даже сейчас, когда мирные жители становятся жертвами обстрелов ВСУ. В дипмиссии добавили, что политические элиты намерены вести «войну до последнего украинца», стремясь нанести России стратегическое поражение, и не задумываются при этом о последствиях для европейской и глобальной безопасности.

Принятая ранее комитетом сената США резолюция осуждает Россию за «совершение актов геноцида» против украинского народа, поддерживает создание трибуналов и международных расследований для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях, а также призывает президента США применить санкции против причастных к «геноциду».

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. После этого 1 декабря стало известно, что Франция начала работу с Киевом и европейскими странами по созданию трибунала против России. МИД РФ после этого обвинил французское внешнеполитическое ведомство в отказе признавать военные преступления ВСУ и в их замалчивании. Вместе с тем российский МИД рекомендовал Франции выделить нескольких экспертов, которые занялись бы изучением преступлений киевского режима и посетили бы места обстрелов ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных