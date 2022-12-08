Посольство отвергло резолюцию комитета сената США о «геноциде» РФ на Украине

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. После этого 1 декабря стало известно, что Франция начала работу с Киевом и европейскими странами по созданию трибунала против России. МИД РФ после этого обвинил французское внешнеполитическое ведомство в отказе признавать военные преступления ВСУ и в их замалчивании. Вместе с тем российский МИД рекомендовал Франции выделить нескольких экспертов, которые занялись бы изучением преступлений киевского режима и посетили бы места обстрелов ВСУ.