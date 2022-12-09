Лукашенко: Запад хотел начать войну в Донбассе в 2020 году

«Вы к ней (Запад к войне ) готовились. А в ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они должны были после мятежа 2020 г. в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса. Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 гг.», – приводит его слова «РИА Новости».