Лукашенко: Запад хотел начать войну в Донбассе в 2020 году
Страны Запада после переворота в Белоруссии в 2020 г. планировали начать войну в Донбассе, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24», пообещав обнародовать подтверждающие эту информацию факты.
«Вы к ней (Запад к войне ) готовились. А в ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они должны были после мятежа 2020 г. в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса. Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 гг.», – приводит его слова «РИА Новости».
Россия, по его оценке, «сработала на упреждение»,
10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В частности Лукашенко утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
14 октября в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
3 декабря стало известно, что министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение двух стран в сфере безопасности. 6 декабря в республике начались плановые мероприятия по поддержанию боевой и мобилизационной готовности войск страны. 7-8 декабря в республике была проведена проверка государственной системы реагирования на акты терроризма.
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