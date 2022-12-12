Главы МИД ЕС не смогли утвердить девятый пакет санкций против России

О том, что переговоры по санкциям зашли в тупик, 10 декабря заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его словам, это случилось из-за большого количества исключений, на которых наставили европейские государства, в том числе Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия. Сегодня, 12 декабря, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры стран ЕС «имеют разные подходы», которые пока мешают согласованию новых ограничений против РФ. Боррель тем не менее допустил, что к единой позиции страны ЕС могут прийти к концу дня, однако для этого нужно решить ряд вопросов.