Главы МИД ЕС не смогли утвердить девятый пакет санкций против России
Главы МИД стран - участниц Евросоюза не смогли утвердить новый, девятый пакет антироссийских санкций, он был возвращен на рассмотрение постоянных представителей ЕС. Это следует из повестки дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС, передает ТАСС.
В соответствии с документом санкции против России будут обсуждаться на заседании комитета в 18:00 – уже после завершения министерской встречи. В это же время запланирована пресс-конференция по итогам заседания министров.
О том, что переговоры по санкциям зашли в тупик, 10 декабря заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его словам, это случилось из-за большого количества исключений, на которых наставили европейские государства, в том числе Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия. Сегодня, 12 декабря, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры стран ЕС «имеют разные подходы», которые пока мешают согласованию новых ограничений против РФ. Боррель тем не менее допустил, что к единой позиции страны ЕС могут прийти к концу дня, однако для этого нужно решить ряд вопросов.
Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях. Кроме того, в санкционный список попадут еще три российских банка, будет запрещено вещание еще четырех российских телеканалов.
Также ЕК предложила ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения, например электроники и IT-компонентов. В рамках девятого пакета санкций ЕС намерен запретить экспорт двигателей для дронов и беспилотников в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ. Фон дер Ляйен анонсировала и новые меры против российского энергетического и горнодобывающего секторов.