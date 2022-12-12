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EUobserver: под новые санкции ЕС могут попасть около 150 граждан России

Ведомости

Девятый пакет антироссийских санкций может затронуть 144 человека, в том числе телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова и режиссера Никиту Михалкова, пишет портал EUobserver.

Ограничения могут коснуться и четырех членов семьи бизнесмена Юрия Ковальчука, а также десятков чиновников, депутатов, сенаторов, военных и губернаторов.

Обсуждаемые в ЕС санкции также подразумевают запрет на вещание телеканалам НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1» и «РЕН ТВ», а также заморозку активов в ЕС медиахолдингов ВГТРК и «Национальной медиагруппы». В девятый пакет помимо этого войдет ограничение на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.

Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях. Кроме того, в санкционный список попадут еще три российских банка, будет запрещено вещание еще четырех российских телеканалов.

Также ЕК предложила ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения, например электроники и IT-компонентов. В рамках девятого пакета санкций ЕС намерен запретить экспорт двигателей для дронов и беспилотников в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ. Фон дер Ляйен анонсировала и новые меры против российского энергетического и горнодобывающего секторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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