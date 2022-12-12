EUobserver: под новые санкции ЕС могут попасть около 150 граждан России
Девятый пакет антироссийских санкций может затронуть 144 человека, в том числе телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова и режиссера Никиту Михалкова, пишет портал EUobserver.
Ограничения могут коснуться и четырех членов семьи бизнесмена Юрия Ковальчука, а также десятков чиновников, депутатов, сенаторов, военных и губернаторов.
Обсуждаемые в ЕС санкции также подразумевают запрет на вещание телеканалам НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1» и «РЕН ТВ», а также заморозку активов в ЕС медиахолдингов ВГТРК и «Национальной медиагруппы». В девятый пакет помимо этого войдет ограничение на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.
Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях. Кроме того, в санкционный список попадут еще три российских банка, будет запрещено вещание еще четырех российских телеканалов.
Также ЕК предложила ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения, например электроники и IT-компонентов. В рамках девятого пакета санкций ЕС намерен запретить экспорт двигателей для дронов и беспилотников в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ. Фон дер Ляйен анонсировала и новые меры против российского энергетического и горнодобывающего секторов.