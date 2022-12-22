Герасимов заявил об обеспечении безопасности Запорожской АЭС российскими военными
Украинская сторона практически ежедневно обстреливает территорию Запорожской АЭС, лишь действия российских сил позволяет сохранить объект в безопасности, заявил начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
«Летом этого года Украина прибегла к тактике ядерного терроризма, угрожая Европе ядерной катастрофой на Запорожской АЭС. Практически ежедневно осуществляются систематические обстрелы ее территории. И только благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений наших Вооруженных Сил по прикрытию АЭС удается сохранять в безопасности данный ядерный объект», – рассказал он.
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал. В агентстве считают, что контроль над объектом должна получить Украина. В Кремле заявили, что, несмотря на резолюцию, Москва продолжит сотрудничество с агентством.
Энергодар, а также находящаяся в нем ЗАЭС, регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.