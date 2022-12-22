Герасимов заявил об обеспечении безопасности Запорожской АЭС российскими военными

17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал. В агентстве считают, что контроль над объектом должна получить Украина. В Кремле заявили, что, несмотря на резолюцию, Москва продолжит сотрудничество с агентством.