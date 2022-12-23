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Посол Кении ответил на слова Борреля в адрес поддерживающих Россию африканцев

Ведомости

Жители Кении знают, где находится Россия, заявил посол африканской республики Бенсон Огуту в интервью «РИА Новости», комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

8 декабря Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что в Африке молодые люди выходили на улицу с плакатами «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». По его мнению, они не знают, кто такой президент РФ Владимир Путин и где находится Донбасс, таким образом он поставил под сомнение искренность пророссийских лозунгов.

«Это его (Борреля) мнение, но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», – сказал Огуту.

Посол отметил, что товарооборот между двумя странами сейчас составляет около $400 млн, однако сейчас экспорт России в пять раз превышает экспорт Кении. Республика хочет наращивать поставки чая и кофе.

9 декабря слова Борреля прокомментировал и президент РФ Владимир Путин, заявив, что а Африке знают, какую роль Россия сыграла в ходе освобождения континента от колониализма. «Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку: политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную», – сказал он тогда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных