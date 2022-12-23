Посол Кении ответил на слова Борреля в адрес поддерживающих Россию африканцев
Жители Кении знают, где находится Россия, заявил посол африканской республики Бенсон Огуту в интервью «РИА Новости», комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
8 декабря Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что в Африке молодые люди выходили на улицу с плакатами «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». По его мнению, они не знают, кто такой президент РФ Владимир Путин и где находится Донбасс, таким образом он поставил под сомнение искренность пророссийских лозунгов.
«Это его (Борреля) мнение, но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», – сказал Огуту.
Посол отметил, что товарооборот между двумя странами сейчас составляет около $400 млн, однако сейчас экспорт России в пять раз превышает экспорт Кении. Республика хочет наращивать поставки чая и кофе.
9 декабря слова Борреля прокомментировал и президент РФ Владимир Путин, заявив, что а Африке знают, какую роль Россия сыграла в ходе освобождения континента от колониализма. «Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку: политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную», – сказал он тогда.