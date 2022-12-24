Nikkei: в Японии прекратят страховать суда в водах РФ от военного ущерба

С 5 декабря в силу вступил запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Кроме того, введен ценовой потолок на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Данное ограничение одобрили страны G7, а также страны ЕС и Австралии. В МИД Японии тогда сообщили, что потолок цен на российскую нефть не затронет сырую нефть, добытую в рамках проекта «Сахалин-2». Япония присоединилась к ограничению цен на российскую нефть, однако под эту меру не будет подпадать сырье, добытое в рамках проекта «Сахалин-2». В дипмиссии пояснили, что исключение введено для обеспечения энергетической безопасности Японии. Уточняется, что предельная цена на нефть не будет касаться поставок, контракты по которым были заключены до 5 декабря, при условии, что нефть будет отгружена в Японии до 19 января 2023 г.