Nikkei: в Японии прекратят страховать суда в водах РФ от военного ущерба
В Японии с 1 января перестанут страховать корабли от военных повреждений в российских водах. Компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance 23 декабря начали информировать судовладельцев о своем решении, сообщает газета Nikkei.
Такое решение, по данным газеты, принято после отказа зарубежных компаний, которые занимаются перестрахованием, брать на себя «риски, связанные с Россией».
«Решение японских страховщиков означает, что покрытие военного ущерба не будет предоставляться нигде в российских водах — даже на Дальнем Востоке», — говорится в статье.
Невозможность обеспечить страховое покрытие может негативно отразиться на поставках сжиженного природного газа, в том числе в рамках российского проекта «Сахалин-2». Японские страховщики, как ожидается, после рождественских праздников проведут переговоры с зарубежными компаниями о возможном возобновлении страхового покрытия.
С 5 декабря в силу вступил запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Кроме того, введен ценовой потолок на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Данное ограничение одобрили страны G7, а также страны ЕС и Австралии. В МИД Японии тогда сообщили, что потолок цен на российскую нефть не затронет сырую нефть, добытую в рамках проекта «Сахалин-2». Япония присоединилась к ограничению цен на российскую нефть, однако под эту меру не будет подпадать сырье, добытое в рамках проекта «Сахалин-2». В дипмиссии пояснили, что исключение введено для обеспечения энергетической безопасности Японии. Уточняется, что предельная цена на нефть не будет касаться поставок, контракты по которым были заключены до 5 декабря, при условии, что нефть будет отгружена в Японии до 19 января 2023 г.