В ЛНР анонсировали выплаты пособий по безработице

Путин подчеркнул, что в новых регионах, в частности, будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, появятся программа материнского капитала и выплаты нуждающимся семьям, пенсии будут повышены. В новых субъектах также будут строиться школы, поликлиники и детсады, стимулироваться экономическая активность, развиваться их промышленный и аграрный потенциал. Россия прошла этот путь с Крымом и Севастополем и потому «знает, что нужно сделать», добавил глава государства.