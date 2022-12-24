В ЛНР анонсировали выплаты пособий по безработице
Центр занятости Луганской народной республики (ЛНР) со следующего года начнет осуществлять выплаты по безработице в соответствии с российским законодательством, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Андрея Дмитриенко.
«В связи с вхождением в состав РФ работа республиканского центра занятости организована с учетом требований российского законодательства. С января гражданам и работодателям будут оказывать полный комплекс государственных услуг в сфере занятости населения, а также осуществлять выплату пособия по безработице», — сказал он.
По данным Дмитриенко, центр занятости ЛНР трудоустроил более 14 000 жителей республики, что составляет 88,5% от числа обратившихся за помощью в поиске работы.
«Наибольшее количество граждан трудоустроено по таким профессиям и специальностям, как водитель автомобильного транспорта, тракторист-машинист, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, грузчик, подсобный рабочий, младшая медицинская сестра, сторож, педагог, воспитатель», — сообщили в центре занятости.
Президент России Владимир Путин провел 15 декабря заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он поручил правительству подготовить в течение I квартала следующего года программу развития новых регионов страны (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), которая позволит вывести их на общероссийский уровень по качеству жизни и инфраструктуры.
Путин подчеркнул, что в новых регионах, в частности, будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, появятся программа материнского капитала и выплаты нуждающимся семьям, пенсии будут повышены. В новых субъектах также будут строиться школы, поликлиники и детсады, стимулироваться экономическая активность, развиваться их промышленный и аграрный потенциал. Россия прошла этот путь с Крымом и Севастополем и потому «знает, что нужно сделать», добавил глава государства.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.