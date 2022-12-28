Правительство обновило состав комиссии по развитию туризма
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым включил в правительственную комиссию по развитию туризма главу Минэкономразвития Максима Решетникова, а также глав новых регионов России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в новый состав правкомиссии вошли главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Помимо них в нее были включены также главы некоторых регионов России.
Вместе с тем из состава правкомиссии была исключена Зарина Догузова, возглавлявшая Ростуризм до его упразднения. Она вошла в состав экспертного совета при правительстве, который занимается подготовкой предложений и информационно-аналитических материалов для достижения национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Для упразднения Ростуризма была создана ликвидационная комиссия. За данные мероприятия отвечает Минэкономразвития, которому передали функции упраздненного ведомства.