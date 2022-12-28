Правительство обновило состав комиссии по развитию туризма

В частности, в новый состав правкомиссии вошли главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Помимо них в нее были включены также главы некоторых регионов России.