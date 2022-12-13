Догузова вошла в обновленный состав экспертного совета при правительстве
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил состав экспертного совета при правительстве, следует из сообщения пресс-службы кабина. В него вошла, в частности, экс-глава Ростуризма Зарина Догузова.
Помимо нее в состав совета вошли президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв и заместитель руководителя пналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.
Экспертный совет занимается подготовкой предложений и информационно-аналитических материалов для достижения национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.
О том, что Догузова может войти в состав экспертного совета, ранее сообщал пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Он отметил, что знания и опыт экс-главы Ростуризма «будут востребованы».
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Для упразднения Ростуризма была создана ликвидационная комиссия. За данные мероприятия отвечает Минэкономразвития, которому передали функции упраздненного ведомства.
«Ведомости» писали, что в Минэке отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается. Временным куратором туризма пока назначили замглавы Минэка Дмитрия Вахрукова, который отвечает за вопросы регионального развития. Он будет занимать эту должность до назначения профильного замминистра.