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Догузова вошла в обновленный состав экспертного совета при правительстве

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил состав экспертного совета при правительстве, следует из сообщения пресс-службы кабина. В него вошла, в частности, экс-глава Ростуризма Зарина Догузова.

Помимо нее в состав совета вошли президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв и заместитель руководителя пналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.

Экспертный совет занимается подготовкой предложений и информационно-аналитических материалов для достижения национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России.

О том, что Догузова может войти в состав экспертного совета, ранее сообщал пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Он отметил, что знания и опыт экс-главы Ростуризма «будут востребованы».

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Для упразднения Ростуризма была создана ликвидационная комиссия. За данные мероприятия отвечает Минэкономразвития, которому передали функции упраздненного ведомства.

«Ведомости» писали, что в Минэке отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается. Временным куратором туризма пока назначили замглавы Минэка Дмитрия Вахрукова, который отвечает за вопросы регионального развития. Он будет занимать эту должность до назначения профильного замминистра.

Ранее по теме: Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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