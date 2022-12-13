Догузова вошла в обновленный состав экспертного совета при правительстве

«Ведомости» писали, что в Минэке отрасль будет курировать профильный замминистра, его кандидатура еще обсуждается. Временным куратором туризма пока назначили замглавы Минэка Дмитрия Вахрукова, который отвечает за вопросы регионального развития. Он будет занимать эту должность до назначения профильного замминистра.