Экс-президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны
Мир стоит на пороге третьей мировой войны, заявил бывший президент Польши (1995 — 2005 гг.) Александр Квасьневский в интервью Polsat News.
По его оценке, начало российской спецоперации на Украине положило начало «краху старого порядка», а мир разделился: с одной стороны есть «действительно единый» Запад во главе с президентом США Джо Байденом, а с другой – «агрессивная» Россия и Китай, «наблюдающий» за Тайванем и за «ослаблением» России.
«Мы пребываем в периоде опасного хаоса. Если добавить еще беспорядки, например, на сербской границе, то критическая масса может быть легко превышена», – рассказал он, добавив, что его ужасает «сам факт того, что речь идет о начале третьей мировой войны».
При этом США пытаются любой ценой избежать такого сценария, добавил бывший президент, поскольку открытое противостояние с НАТО заставит отказаться Москву от «всех ограничений». С этим связан, в том числе, отказ Вашингтона от поставок Киеву оружия, которое может быть использовано для ударов по России.
По мнению Квасьневского, боевые действия на Украине продолжатся, поскольку ни у одной из сторон конфликта нет достаточного перевеса в военной мощи для его завершения.
1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риск перерастания неядерного столкновения между ядерными державами в ядерную войну огромен, из-за чего вооруженный конфликт между такими странами недопустим. Лавров указал на совместное заявление России и США от июня 2021 г., в котором страны подчеркнули недопустимость развязывания ядерной войны, поскольку она «не может быть выиграна никем». Он добавил, что аналогичное заявление сделали еще пять ядерных держав.
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда Зеленского проводит доработку деталей плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г.
Кремле в ответ на это отметили, что «мирный план», над которым работает Киев, должен учитывать вхождение в состав России новых регионов. В противном случае «он не может претендовать на то, чтобы быть мирным».