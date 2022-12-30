Экс-президент Польши заявил об угрозе третьей мировой войны

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риск перерастания неядерного столкновения между ядерными державами в ядерную войну огромен, из-за чего вооруженный конфликт между такими странами недопустим. Лавров указал на совместное заявление России и США от июня 2021 г., в котором страны подчеркнули недопустимость развязывания ядерной войны, поскольку она «не может быть выиграна никем». Он добавил, что аналогичное заявление сделали еще пять ядерных держав.