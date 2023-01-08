Глава МИД Финляндии: после вступления в НАТО в стране не появится ядерное оружие
Ядерное оружие не будет размещено на территории Финляндии после ее вступления в НАТО, заявил на прошедшем в шведском Селене семинаре по внешней политике и политике безопасности министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Об этом сообщает финское издание Yle.
По словам Хаависто, Финляндия не ставила предварительных условий для своего вступления, чтобы не сужать свои возможности. Но глава финского МИДа заверил, что ядерное оружие «не попадет на территорию» страны после вступления в альянс.
Также Хаависто добавил, что членство финской стороны укрепит сотрудничество Евросоюза и НАТО и сотрудничество северных стран. По словам Хаависто, основные направления внешней политики не изменятся и Евросоюз «по-прежнему будет главным партнером Финляндии во внешней политике».
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. 4 декабря в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.
Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. В декабре Хаависто сообщил, что Венгрия пообещала ратифицировать заявки в феврале 2023 г.
Также в начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, не согласился с генсеком НАТО.
В начале декабря Хаависто сообщил, что правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО.