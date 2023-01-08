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Глава МИД Финляндии: после вступления в НАТО в стране не появится ядерное оружие

Ведомости

Ядерное оружие не будет размещено на территории Финляндии после ее вступления в НАТО, заявил на прошедшем в шведском Селене семинаре по внешней политике и политике безопасности министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Об этом сообщает финское издание Yle.

По словам Хаависто, Финляндия не ставила предварительных условий для своего вступления, чтобы не сужать свои возможности. Но глава финского МИДа заверил, что ядерное оружие «не попадет на территорию» страны после вступления в альянс.

Также Хаависто добавил, что членство финской стороны укрепит сотрудничество Евросоюза и НАТО и сотрудничество северных стран. По словам Хаависто, основные направления внешней политики не изменятся и Евросоюз «по-прежнему будет главным партнером Финляндии во внешней политике».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. 4 декабря в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.

Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. В декабре Хаависто сообщил, что Венгрия пообещала ратифицировать заявки в феврале 2023 г.

Также в начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, не согласился с генсеком НАТО.

В начале декабря Хаависто сообщил, что правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных