Глава МИД Финляндии: после вступления в НАТО в стране не появится ядерное оружие

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. 4 декабря в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.