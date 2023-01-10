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Депутата Долженко исключили из сторонников «Единой России» после фото в Дубае

Ведомости

Депутат законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко исключен из сторонников «Единой России» после публикации фото из Дубая, передает пресс-служба партии в Telegram-канале.

«Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников "Единой России". Решение вынес президиум Генсовета партии в связи с тем, что депутат совершил дискредитирующие партию действия», — говорится в сообщении.

Фракция ЕР в заксобрании региона также должна исключить Долженко из своего состава и инициировать решение об освобождении его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

Долженко 6 января выложил фото с пробежки на странице во «ВКонтакте». Согласно геолокации, изображение было сделано в Дубае. Депутат написал, что на лыжах катается плохо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».

После этого секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить Долженко партийного билета. «Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место», — отмечал Турчак.

7 января Турчак также раскритиковал видеопривет из Мексики депутата Курской облдумы Максима Васильева. На видео, которое попало в интернет в конце 2022 г., Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает «много денег и много хорошего настроения». Турчак предложил ему, а также жене Васильева, у которой тоже есть депутатский мандат, добровольно сложить свои полномочия. По словам секретаря генсовета «Единой России», это видео стало проявлением «цинизма и бесчеловечности». «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — написал он.

Ранее по теме: Турчак пообещал лишить партбилета выложившего фото из Дубая депутата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных