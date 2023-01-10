Депутата Долженко исключили из сторонников «Единой России» после фото в Дубае
Депутат законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко исключен из сторонников «Единой России» после публикации фото из Дубая, передает пресс-служба партии в Telegram-канале.
«Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников "Единой России". Решение вынес президиум Генсовета партии в связи с тем, что депутат совершил дискредитирующие партию действия», — говорится в сообщении.
Фракция ЕР в заксобрании региона также должна исключить Долженко из своего состава и инициировать решение об освобождении его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.
Долженко 6 января выложил фото с пробежки на странице во «ВКонтакте». Согласно геолокации, изображение было сделано в Дубае. Депутат написал, что на лыжах катается плохо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».
После этого секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить Долженко партийного билета. «Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место», — отмечал Турчак.
7 января Турчак также раскритиковал видеопривет из Мексики депутата Курской облдумы Максима Васильева. На видео, которое попало в интернет в конце 2022 г., Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает «много денег и много хорошего настроения». Турчак предложил ему, а также жене Васильева, у которой тоже есть депутатский мандат, добровольно сложить свои полномочия. По словам секретаря генсовета «Единой России», это видео стало проявлением «цинизма и бесчеловечности». «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — написал он.