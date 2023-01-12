Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана

«Учитывая, что из конституции это было убрано [статьи о статусе и полномочиях первого президента страны], учитывая, что закон [о первом президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание "почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента», — сказал он, отвечая на вопрос о сохранении статуса за Назарбаевым (цитата по ТАСС).