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Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана

Ведомости

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишен статуса почетного сенатора республики, поскольку данное звание было исключено из регламента сената (верхней палаты парламента). Об этом сообщил председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев.

«Учитывая, что из конституции это было убрано [статьи о статусе и полномочиях первого президента страны], учитывая, что закон [о первом президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание "почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента», — сказал он, отвечая на вопрос о сохранении статуса за Назарбаевым (цитата по ТАСС).

Ашимбаев уточнил, что ранее статус почетного сенатора был присвоен только одному человеку — первому президенту Казахстана. Это звание он получил в 2019 г.

Спикер сената республики добавил, что 13 января депутаты парламента на совместном заседании палат рассмотрят вопрос о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидер нации)».

По итогам конституционной реформы, одобренной на референдуме 5 июня 2022 г. гражданами Казахстана, из Основного закона были исключены все упоминания о роли и статусе Назарбаева, включая титул «елбасы» — лидера нации. 10 января Конституционный суд Казахстана признал закон «О первом президенте» утратившим силу.

Данный документ был принят еще в 2000 г. Согласно закону, Назарбаев, его члены семьи и имущество неприкосновенны. В частности, первый президент республики и его родственники не могут быть арестованы и задержаны. Документ содержит еще ряд привилегий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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