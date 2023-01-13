Турция обвинила Россию и США в невыводе курдских сил из Сирии
Россия и США не выполнили обязательства по выводу курдских сил из ряда районов Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«В ходе моего визита в США мы поговорим о Сирии. Потому что они [США] продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза. Данное нам слово не выполнили и США, и Россия», — отметил Чавушоглу, добавив, что договоренности от 2019 г. не выполнены (цитата по ТАСС).
В ноябре 2022 г. президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по ситуации в Сирии в отношениях Москвы и Анкары есть «определенные нюансы», которые в том числе касаются того, чьи обязательства не были выполнены по меморандуму, согласованному в Сочи.
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.