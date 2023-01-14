Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли бывший военный и экс-премьер
Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер Чехии Андрей Бабиш вышли во второй тур президентских выборов, сообщило Чешское телевидение.
После подсчета 100% голосов Павел получил 35,4%, Бабиш – 34,99%. Издание уточняет, что преимущество составило примерно 22 000 голосов.
Занявшая третье место чешский экономист, бывший ректор университета имени Менделя в Брно Дануше Нерудова после подсчета 99,99% набрала около 13,92% голосов, сенатор Павел Фишер – около 6,75%, дипломат Ярослав Башта – около 4,45%.
Явка на выборах составила 68,24%. Второй тур выборов пройдет 27 и 28 января.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в декабре 2022 г. рассказывал «Ведомостям», что в ряде избирательных кампаний 2023 г. фактор России играет и будет играть важную роль, в том числе на президентских выборах в Чехии.
Высока вероятность того, что новым лидером страны в январе станет Андрей Бабиш. «Я не могу назвать его другом России, но и каким-то жестким русофобом я бы его тоже не считал. Он человек из бизнеса, уже был премьером Чехии», – отметил он.