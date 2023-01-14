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Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли бывший военный и экс-премьер

Ведомости

Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер Чехии Андрей Бабиш вышли во второй тур президентских выборов, сообщило Чешское телевидение.

После подсчета 100% голосов Павел получил 35,4%, Бабиш – 34,99%. Издание уточняет, что преимущество составило примерно 22 000 голосов.

Занявшая третье место чешский экономист, бывший ректор университета имени Менделя в Брно Дануше Нерудова после подсчета 99,99% набрала около 13,92% голосов, сенатор Павел Фишер – около 6,75%, дипломат Ярослав Башта – около 4,45%.

Явка на выборах составила 68,24%. Второй тур выборов пройдет 27 и 28 января.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в декабре 2022 г. рассказывал «Ведомостям», что в ряде избирательных кампаний 2023 г. фактор России играет и будет играть важную роль, в том числе на президентских выборах в Чехии.

Высока вероятность того, что новым лидером страны в январе станет Андрей Бабиш. «Я не могу назвать его другом России, но и каким-то жестким русофобом я бы его тоже не считал. Он человек из бизнеса, уже был премьером Чехии», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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