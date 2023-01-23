Газета
Политика

Рогозин рассказал подробности обстрела гостиницы в Донецке и своего ранения

Ведомости

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в момент обстрела гостиницы в Донецке, в результате которого он был ранен, два из семи выпущенных ВСУ снарядов упали у его ног, но не взорвались.

«Семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвалось, два — шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались», — рассказал Рогозин в интервью «РИА Новости».

21 декабря 2022 г. украинские военные обстреляли гостиницу в Донецке, в которой находился Рогозин. По словам экс-главы «Роскосмоса», на тот момент он уже около трех месяцев находился в зоне спецоперации. Он уточнил, что в тот день находился на полигоне недалеко от Марьинки, где участвовал в подготовке снайперов-добровольцев отряда БАРС-11. Вечером вернулся в гостиницу, успел переодеться и спуститься вниз, прежде чем начался обстрел, рассказал Рогозин.

В результате обстрела он был ранен в спину. Изначально врачи говорили, что осколок мины извлечь нельзя. Сначала Рогозина госпитализировали в Ростов-на-Дону, а после — в Москву, где провели операцию и все-таки извлекли осколок. 29 декабря он опубликовал свою первую фотографию после операции. В начале января стало известно, что извлеченный осколок Рогозин направил чрезвычайному и полномочному послу Франции Пьеру Леви.

В зоне проведения спецоперации Рогозин взял себе позывной «Космос». Он возглавляет группу военно-технических советников «Царские волки». В интервью «РИА Новости» Рогозин подчеркнул, что намерен вернуться в Донбасс до конца января, чтобы продолжить свою деятельность.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных