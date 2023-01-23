Рогозин рассказал подробности обстрела гостиницы в Донецке и своего ранения

21 декабря 2022 г. украинские военные обстреляли гостиницу в Донецке, в которой находился Рогозин. По словам экс-главы «Роскосмоса», на тот момент он уже около трех месяцев находился в зоне спецоперации. Он уточнил, что в тот день находился на полигоне недалеко от Марьинки, где участвовал в подготовке снайперов-добровольцев отряда БАРС-11. Вечером вернулся в гостиницу, успел переодеться и спуститься вниз, прежде чем начался обстрел, рассказал Рогозин.