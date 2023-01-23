Рогозин рассказал подробности обстрела гостиницы в Донецке и своего ранения
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в момент обстрела гостиницы в Донецке, в результате которого он был ранен, два из семи выпущенных ВСУ снарядов упали у его ног, но не взорвались.
«Семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвалось, два — шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались», — рассказал Рогозин в интервью «РИА Новости».
21 декабря 2022 г. украинские военные обстреляли гостиницу в Донецке, в которой находился Рогозин. По словам экс-главы «Роскосмоса», на тот момент он уже около трех месяцев находился в зоне спецоперации. Он уточнил, что в тот день находился на полигоне недалеко от Марьинки, где участвовал в подготовке снайперов-добровольцев отряда БАРС-11. Вечером вернулся в гостиницу, успел переодеться и спуститься вниз, прежде чем начался обстрел, рассказал Рогозин.
В результате обстрела он был ранен в спину. Изначально врачи говорили, что осколок мины извлечь нельзя. Сначала Рогозина госпитализировали в Ростов-на-Дону, а после — в Москву, где провели операцию и все-таки извлекли осколок. 29 декабря он опубликовал свою первую фотографию после операции. В начале января стало известно, что извлеченный осколок Рогозин направил чрезвычайному и полномочному послу Франции Пьеру Леви.
В зоне проведения спецоперации Рогозин взял себе позывной «Космос». Он возглавляет группу военно-технических советников «Царские волки». В интервью «РИА Новости» Рогозин подчеркнул, что намерен вернуться в Донбасс до конца января, чтобы продолжить свою деятельность.