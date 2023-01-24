Дипломаты обвинили Эстонию в блокировании доступа россиян к консульским услугам
Власти Эстонии перекрывают российским гражданам доступ к консульским услугам, передает посольство РФ в Таллине.
«Многие наши соотечественники вынуждены принимать эстонское гражданство под давлением, которое оказывают на них официальные власти, создавая искусственные жизненные проблемы, Намерения наказывать их за это у нас нет и быть не может, несмотря на возникшие объективные трудности в работе», – отметили в дипмисии (цитата по «Интерфаксу»).
В сообщении говорится, что Таллин предпринимал «поистине титанические» усилия для воспрепятствования нормальному функционированию российских загранучреждений. Часть сотрудников, которые занимались консульским обслуживанием, покинут страну. В дипмиссии подчеркнули, что таким образом эстонские власти преднамеренно перекрывают российским гражданам доступ к консульским услугам.
23 января МИД России принял решение о понижении уровня диппредставителя в Эстонии до временного поверенного в делах. Послу Эстонии Маргусу Лайдре необходимо покинуть Россию до 7 февраля. МИД пояснил, что данное решение обусловлено целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой, тотальной русофобией и культивированием враждебности в отношении России, которое эстонские власти возвели «в ранг государственной политики». В январе же Таллин радикально снизил состав российского посольства, подтвердив тем самым «линию на развал отношений», добавили там.
После этого в МИД Эстонии ответили, что в соответствии с принципом паритета посол России также должен будет покинуть Таллин 7 февраля – тогда же, когда это сделает эстонский дипломат. Позже о понижении уровня дипломатических отношений с Россией сообщила и Латвия. В МИДе страны отметили, что посол России Михаил Ванн должен будет покинуть Латвию 24 февраля.