Газета
Политика

Дипломаты обвинили Эстонию в блокировании доступа россиян к консульским услугам

Ведомости

Власти Эстонии перекрывают российским гражданам доступ к консульским услугам, передает посольство РФ в Таллине.

«Многие наши соотечественники вынуждены принимать эстонское гражданство под давлением, которое оказывают на них официальные власти, создавая искусственные жизненные проблемы, Намерения наказывать их за это у нас нет и быть не может, несмотря на возникшие объективные трудности в работе», – отметили в дипмисии (цитата по «Интерфаксу»).

В сообщении говорится, что Таллин предпринимал «поистине титанические» усилия для воспрепятствования нормальному функционированию российских загранучреждений. Часть сотрудников, которые занимались консульским обслуживанием, покинут страну. В дипмиссии подчеркнули, что таким образом эстонские власти преднамеренно перекрывают российским гражданам доступ к консульским услугам.

23 января МИД России принял решение о понижении уровня диппредставителя в Эстонии до временного поверенного в делах. Послу Эстонии Маргусу Лайдре необходимо покинуть Россию до 7 февраля. МИД пояснил, что данное решение обусловлено целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой, тотальной русофобией и культивированием враждебности в отношении России, которое эстонские власти возвели «в ранг государственной политики». В январе же Таллин радикально снизил состав российского посольства, подтвердив тем самым «линию на развал отношений», добавили там.

После этого в МИД Эстонии ответили, что в соответствии с принципом паритета посол России также должен будет покинуть Таллин 7 февраля – тогда же, когда это сделает эстонский дипломат. Позже о понижении уровня дипломатических отношений с Россией сообщила и Латвия. В МИДе страны отметили, что посол России Михаил Ванн должен будет покинуть Латвию 24 февраля.

Ранее по теме: Посол России: Эстония может получить оружие, способное держать под прицелом Петербург

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных