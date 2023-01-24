Посол России: Эстония может получить оружие, способное держать под прицелом Петербург
Запад планирует поставить в Эстонию вооружения, способные держать весь Санкт-Петербург под прицелом. Об этом заявил посол России в Таллине Владимир Липаев в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» , – сказал он (цит. по ТАСС).
Липаев подчеркнул, что англосаксы были заинтересованы в том, чтобы создать в Эстонии антироссийский форпост, благодаря которому на Россию будет оказываться давление не только в экономическом, политическом и культурном плане, но и в военном.
Накануне, 23 января, МИД России принял решение о понижении уровня диппредставителя в Эстонии до временного поверенного в делах. Послу Эстонии Маргусу Лайдре необходимо покинуть Россию до 7 февраля. МИД пояснил, что данное решение обусловлено целенаправленным разрушением Таллина отношений с Москвой, тотальной русофобией и культивированием враждебности в отношении России, которое эстонские власти возвели «в ранг государственной политики». В январе же Таллин радикально снизил состав российского посольства, подтвердив тем самым «линию на развал отношений», добавили там.
После этого в МИД Эстонии ответили, что в соответствии с принципом паритета посол России также должен будет покинуть Таллин 7 февраля – тогда же, когда это сделает эстонский дипломат. Позже о понижении уровня дипломатических отношений с Россией сообщила и Латвия. В МИД страны отметили, что посол России Михаил Ванн должен будет покинуть Латвию 24 февраля.
11 января эстонский МИД потребовал сократить штат российской дипмиссии в Таллине с 21 дипломата и 23 прочих сотрудников до 8 дипломатов и 15 человек обслуживающего персонала. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тогда назвал размер российского представительства «неоправданным» и заявил о необходимости уравнять численность дипломатических представительств обеих стран. На фоне этого посольство приостановило до февраля прием заявлений россиян по вопросам гражданства.