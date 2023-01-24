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Политика

Посол России: Эстония может получить оружие, способное держать под прицелом Петербург

Ведомости

Запад планирует поставить в Эстонию вооружения, способные держать весь Санкт-Петербург под прицелом. Об этом заявил посол России в Таллине Владимир Липаев в эфире телеканала «Соловьев Live». 

«Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» , – сказал он (цит. по ТАСС).

Липаев подчеркнул, что англосаксы были заинтересованы в том, чтобы создать в Эстонии антироссийский форпост, благодаря которому на Россию будет оказываться давление не только в экономическом, политическом и культурном плане, но и в военном. 

Накануне, 23 января, МИД России принял решение о понижении уровня диппредставителя в Эстонии до временного поверенного в делах. Послу Эстонии Маргусу Лайдре необходимо покинуть Россию до 7 февраля. МИД пояснил, что данное решение обусловлено целенаправленным разрушением Таллина отношений с Москвой, тотальной русофобией и культивированием враждебности в отношении России, которое эстонские власти возвели «в ранг государственной политики». В январе же Таллин радикально снизил состав российского посольства, подтвердив тем самым «линию на развал отношений», добавили там.

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После этого в МИД Эстонии ответили, что в соответствии с принципом паритета посол России также должен будет покинуть Таллин 7 февраля – тогда же, когда это сделает эстонский дипломат. Позже о понижении уровня дипломатических  отношений с Россией сообщила и Латвия. В МИД страны отметили, что посол России Михаил Ванн должен будет покинуть Латвию 24 февраля. 

11 января эстонский МИД потребовал сократить штат российской дипмиссии в Таллине с 21 дипломата и 23 прочих сотрудников до 8 дипломатов и 15 человек обслуживающего персонала. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тогда назвал размер российского представительства «неоправданным» и заявил о необходимости уравнять численность дипломатических представительств обеих стран. На фоне этого посольство приостановило до февраля прием заявлений россиян по вопросам гражданства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных