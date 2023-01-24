Посол России: Эстония может получить оружие, способное держать под прицелом Петербург

После этого в МИД Эстонии ответили, что в соответствии с принципом паритета посол России также должен будет покинуть Таллин 7 февраля – тогда же, когда это сделает эстонский дипломат. Позже о понижении уровня дипломатических отношений с Россией сообщила и Латвия. В МИД страны отметили, что посол России Михаил Ванн должен будет покинуть Латвию 24 февраля.