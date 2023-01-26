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Политика

Депутат из Крыма предложил изменить статус СВО из-за поставок Киеву танков

Ведомости

Необходимо изменить статус спецоперации на Украине из-за поставок украинской стороне танков из США и ФРГ, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта», – отметил Шеремет (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, изменение статуса СВО позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы «для общей победы». При этом депутат не уточнил, какой статус необходимо присвоить спецоперации.

Вечером 25 января стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». Незадолго до этого Берлин сообщил о планах поставить ВСУ 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

В октябре 2022 г. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений об изменении статуса СВО не принималось. Таким образом он ответил на вопрос о том, обсуждается ли изменение статуса СВО на режим контртеррористической операции (КТО) на фоне серии обстрелов украинских городов.

Ранее он также подчеркивал, что переформатирование СВО в КТО — это прерогатива верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных